"Так, я готовий повернутися до Києва, якщо ситуація дозволить. У мене є контракт, футбол – це моя робота, і, перш за все, моя родина покладає на мене велику надію", – поділився Діалло у коментарі rfi.

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Втім, його агент, Матар Сіссе, припускає можливий відхід з Динамо: "Враховуючи нинішню ситуацію, я не думаю, що вона зміниться. У будь-якому випадку ми маємо контакти з іншими клубами. Подивимося, що буде після 30 червня".

Нагадаємо, Діалло став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА. У 6 матчах групового етапу сенегалець оформив 5 голів.

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