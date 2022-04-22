Сергій Курченко потрапив у перелік із більш ніж тисячі осіб, на яких ЄС наклав обмеження.

Рада ЄС ухвалила низку обмежувальних заходів щодо Сергія Курченка – колишнього власника і президента Металіста. Вказано, що 36-річний бізнесмен сприяв підриву і загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також отримав вигоду від російських уповноважених осіб, відповідальних за незаконну анексію Криму і дестабілізацію на сході України.

Григорій Суркіс затриманий на кордоні – нардеп намагався вивезти з України 13 годинників

Курченко за підтримки проросійських сепаратистів взяв під контроль кілька великих металургійних, хімічних та енергетичних заводів на підконтрольних сепаратистам територіях. Він допоміг великим російським компаніям та державним холдингам обходити санкції ЄС, діючи як субпідрядник. Також бізнесмен сприяв енергопостачанню Кримського півострова і володіє найбільшою нафтобазою у Криму, йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

Активи Сергія Курченка заблоковані. Також йому заборонили в'їзд на територію Європейського Союзу.

Нагадаємо, поплічник Віктора Януковича став президентом ФК Металіст у 2012 році, придбавши клуб у Олександра Ярославського. У 2016-му харківський клуб став банкрутом.

Росія напала на Україну: Динамо проти Мессі, скандальне затримання Суркіса, тимчасова домівка для збірної (LIVE)