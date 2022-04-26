Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже двадцать первая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



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11:50. Звездный хавбек Шахтера может стать партнером Яремчука в Бенфике. Чтобы переход стал реальностью, португальцам придется решить одну существенную проблему.

11:20. Экс-игрок Карпат и Львова отдал жизнь за Украину в войне с Россией.

10:45. "Что сделаю после победы? Схвачу футбольный мяч": интервью "Футбол 24" с Никитой Федотовым, 21-летним украинским голкипером, который приехал из Пиренеев, чтобы подписать контракт с Металлистом, а попал на войну.

9:30. Во время обороны Мариуполя погиб ультрас Зари, с 16 лет защищающий Украину.

9:05. Клуб УПЛ передал на нужды ВСУ внедорожник Lexus – это уже 13-е авто от ковалёвцев.

8:30. "Меня неправильно поняли", – Луческу оправдался за слова о лишней дисквалификации российских спортсменов.

8:00. "Весь мир будет болеть за сборную Украины": известный тренер оценил шансы "сине-желтых" пробиться на ЧМ-2022.