Вингер Шахтера Педриньо продолжает интересовать многие клубы. Сейчас в его услугах серьезно заинтересован Вулверхэмптон.

"Волки" готовы усилиться звездным представителем украинского гранда, утверждает Goal . Переговоры уже начались и продвигаются достаточно интенсивно.

Педринью заинтересовал топ-клуб из Испании

Очень возможно, что переход удастся оформить уже летом. Шахтер получил первое предложение, но настаивает на полноценном трансфере Педриньо, в котором очень заинтересован наставник англичан Бруну Лаже.

Напомним, 24-летний бразилец перебрался к "горнякам" прошлым летом и успел провести за украинский коллектив 19 поединков (четыре гола и три ассиста).

Что касается Вулверхэмптона, то команда за несколько туров до конца сезона АПЛ находится среди претендентов на место в еврокубках. От идущего седьмым Вест Хэма "волков" отделяют всего 3 пункта.

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