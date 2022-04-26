"Мы не голосовали ни за чье чемпионство и медали никому не будут вручать. Мы действовали согласно прямой норме регламента п. 6 ст. 22, где четко прописано: "Подведение итогов осуществляется в соответствии с турнирным положением команд, которое они занимают на момент прекращения чемпионата" .

Чемпиона не будет: УПЛ официально объявила историческое решение относительно судьбы сезона 2021/22

За это решение клубы проголосовали единогласно. Награждение призеров в этом случае не происходит. То есть, чемпиона в этом сезоне не будет и медали вручаться не будут. Места в турнирной таблице повлияют только на распределение мест в еврокубках.

Не было ли варианта распределения мест по итогам первого круга? Нет, такой вариант не рассматривался", – сказал Мохник в комментарии FanDay.

Напомним, решение клубов УПЛ стало историческим – это впервые, когда чемпионат Украины в элитном дивизионе не доиграют, а чемпион не будет определен.

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