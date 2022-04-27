"Я с семьей нахожусь в Ужгороде, приехали несколько дней назад. К сожалению, на 50-й день войны два снаряда прилетело в Александрию – погибли шесть хороших парней, военных. После этого мы решили ехать в Ужгород.

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Президент Миная заверил, что все будет хорошо, и команда будет существовать. Это самое главное. Президент платит минимальную зарплату, делает все, что может. Большинство ребят разъехались, с ними поддерживаем контакт в телефонном режиме. Восемь наших футболистов, которые здесь остались, тренируются самостоятельно. С завтрашнего дня они будут заниматься на базе Миная.

Наши легионеры уехали в первый день войны в свои страны и поддерживают форму на родине. Насколько я знаю, кто-то играет за любителей, Матич – во Второй лиге Хорватии.

Вчера встречались с ребятами, оставшимися в Ужгороде. Я у них спросил, что они хотят видеть на этом этапе. Футболисты сказали, что самое главное для них – тренироваться, и чтобы было питание. Президент разрешил тренироваться и питаться на базе. У нас там живут многие беженцы еще со второго дня войны, их кормят в трехкратном режиме. Также с нами будут ребята из U-19 и Булеца, который тоже занимается здесь.

Селезнев тоже в Ужгороде. Перед началом второго круга Евгений был в хорошей форме, а теперь переживает из-за возраста (в июле Селезневу исполняется 37 лет, – прим.). Я его успокоил: "Не переживай, будем дальше работать. Дай Бог, чтобы начался следующий чемпионат, а там еще попылишь на футбольных полях Украины", – цитирует Шарана FanDay.

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