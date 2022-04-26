Холанд, Ройс и другие звезды Борусии сыграют с Динамо во благо Украины, – Bild
Дортмундская Боруссия планирует привлечь к матчу с киевским Динамо всех здоровых футболистов.
Динамо сегодня в 19.00 по Киеву сыграет благотворительный матч с Боруссией. Все заработанные деньги будут пожертвованы на благо Украины в войне с российскими захватчиками. В настоящее время продано 30 тысяч билетов.
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Боруссия не превращает матч в простую формальность. По информации Bild, тренеры планируют дать игровое время всем доступным футболистам, в частности Эрлингу Холанду и Марко Ройсу. Также будет привлечена молодежь из U-23 и U-19.
Не сыграют только травмированные Джуд Беллингем и Мариус Вольф. Боруссия фактически завершила сезон – после поражения от Баварии дортмундцы уже ни за что не борются. Серебряные медали Бундеслиги в кармане.
Матчу с Динамо предшествовала серьезная пиар-кампания. И руководство Борусии в лице Ханса-Йоахима Ватцке и тренер Марко Розе призвали приобрести билет на игру и поддержать Украину. Боруссия с начала войны оказывает активную гуманитарную помощь Украине.
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