Динамо сегодня в 19.00 по Киеву сыграет благотворительный матч с Боруссией. Все заработанные деньги будут пожертвованы на благо Украины в войне с российскими захватчиками. В настоящее время продано 30 тысяч билетов.

"Каждый день может быть последним": лучшие друзья защитника Динамо воюют на передовой

Боруссия не превращает матч в простую формальность. По информации Bild, тренеры планируют дать игровое время всем доступным футболистам, в частности Эрлингу Холанду и Марко Ройсу. Также будет привлечена молодежь из U-23 и U-19.

Не сыграют только травмированные Джуд Беллингем и Мариус Вольф. Боруссия фактически завершила сезон – после поражения от Баварии дортмундцы уже ни за что не борются. Серебряные медали Бундеслиги в кармане.

Матчу с Динамо предшествовала серьезная пиар-кампания. И руководство Борусии в лице Ханса-Йоахима Ватцке и тренер Марко Розе призвали приобрести билет на игру и поддержать Украину. Боруссия с начала войны оказывает активную гуманитарную помощь Украине.

Россия напала на Украину: героическая гибель людей футбола, Луческу оправдывается (LIVE)