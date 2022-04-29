"Поговорили из Луческу минут пятнадцать. Он очень переживает, спрашивает "как в Киеве?", "что происходит и какая ситуация?" Он в потоке новостей, разбирается, спрашивает, кто пострадал. Это была часть бытового разговора. Поговорили немного и о футболе. Когда я сказал, что он может быть главным тренером Фенербахче, Луческу откровенно рассмеялся.

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Тренер сказал, что сейчас у него все мнения, связанные с Динамо, и он собирается делать все, чтобы возобновился украинский футбол. Он очень любит украинский футбол, сейчас для него это главная история. Луческу очень надеется, что скоро (не в ближайшее время или в ближайшие дни, а когда будет победа) начнется новый чемпионат. Он собирается работать в Динамо, и на сегодняшний день у него нет никаких мыслей о том, чтобы покинуть киевский клуб, и он хочет работать на украинский футбол.

Я почувствовал в его словах такой момент, он искренне говорил об Украине, о том, что это его вторая родина, что он в такой ситуации, в которой оказалась Украина и Динамо, просто не может покинуть команду", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

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