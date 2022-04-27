Полузащитник "горняков" Майкон, на правах аренды выступающий за Коринтианс, принес своей команде победу в поединке с принципиальным соперником.

Кубок Либертадорес, 3-тур

Коринтианс (Бразилия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:0

Голы: Майкон, 5, 78

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В очередном матче лучших команд Южной Америки бразильцы уверенно разобрались с аргентинцами. Героем поединка стал хавбек Шахтера Майкон, которому удалось оформить дубль.

В начале матча бразилец элегантно замкнул мяч головой в угол ворот после навеса, а в конце встречи едва не разорвал сетку мощным ударом с линии вратарской. Победа позволила Коринтиансу набрать 6 очков и возглавить группу Е.

К слову, это первые результативные действия футболиста в 6 матчах после возвращения в Коринтианс.

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