Чемпиона не будет: УПЛ официально объявила историческое решение относительно судьбы сезона 2021/22
Чемпионат Украины 2021/22 остался без победителя – впервые в истории элитного дивизиона.
Во вторник, 26 апреля, состоялось Общее собрание участников УПЛ, сообщает официальный сайт организации.
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Клубы украинской Премьер-лиги поддержали предложение завершить сезон 2021/22, поскольку чемпионат не может быть доигран из-за продолжения военного положения в Украине. Турнирная таблица будет зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров проводиться не будет. Соответствующее решение будет передано на утверждение Исполнительному комитету Украинской ассоциации футбола.
К слову, вышеупомянутое решение стало историческим – это впервые, когда чемпионат Украины в элитном дивизионе не доиграют, а чемпион не будет определен.
Напомним, после 18-ти туров пятерка команд в турнирной таблице выглядит следующим образом: Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые две команды попадут в Лигу чемпионов, третья – в Лигу Европы, четвертая и пятая – в Лигу конференций.
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