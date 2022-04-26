Во вторник, 26 апреля, состоялось Общее собрание участников УПЛ, сообщает официальный сайт организации.

Динамо может получить бонус за выступления Супряги в Сампдории

Клубы украинской Премьер-лиги поддержали предложение завершить сезон 2021/22, поскольку чемпионат не может быть доигран из-за продолжения военного положения в Украине. Турнирная таблица будет зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров проводиться не будет. Соответствующее решение будет передано на утверждение Исполнительному комитету Украинской ассоциации футбола.

К слову, вышеупомянутое решение стало историческим – это впервые, когда чемпионат Украины в элитном дивизионе не доиграют, а чемпион не будет определен.

Напомним, после 18-ти туров пятерка команд в турнирной таблице выглядит следующим образом: Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые две команды попадут в Лигу чемпионов, третья – в Лигу Европы, четвертая и пятая – в Лигу конференций.

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