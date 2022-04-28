Представители академии закарпатцев понемногу осваиваются в Италии. Их приютил Кальяри.

В начале апреля команда Миная U-13 в составе 25 человек переехала в Сардинию, где разместилась на базе Кальяри. Здесь дети проживают, учатся и тренируются.

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Недавно украинцы, бежавшие от войны, провели первые занятия с "россоблу", получив море эмоций. Позитивное видео появилось в соцсетях итальянского клуба.

В поле! ️



Первые тренировки с молодежными командами россоблю и море эмоций для наших украинских футболистов ️ #BeAsOne #forzaCasteddu pic.twitter.com/fFbYkBn8Zi - #WeStandForPeace ️ (@CagliariCalcio) 27 апреля 2022 г.

Напомним, первая команда Кальяри выступает в Серии А. Сейчас коллектив борется за выживание, опережая зону вылета всего на три зачетных балла.

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