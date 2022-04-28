Юные игроки Миная провели первую тренировку в клубе Серии А: положительное видео
11:16 - Читати українською
Представители академии закарпатцев понемногу осваиваются в Италии. Их приютил Кальяри.
В начале апреля команда Миная U-13 в составе 25 человек переехала в Сардинию, где разместилась на базе Кальяри. Здесь дети проживают, учатся и тренируются.
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Недавно украинцы, бежавшие от войны, провели первые занятия с "россоблу", получив море эмоций. Позитивное видео появилось в соцсетях итальянского клуба.
Напомним, первая команда Кальяри выступает в Серии А. Сейчас коллектив борется за выживание, опережая зону вылета всего на три зачетных балла.
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