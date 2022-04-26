Иван Лука Вавассори впервые за долгое время вышел на связь и сообщил, что жив и цел.

Иван попал под обстрел от российских войск при эвакуации раненых из Мариуполя. Он долго не выходил на связь, поэтому друзья стали бить тревогу.

Сегодня голкипер сообщил о своем состоянии. "Я жив. У меня высокая температура, я ранен в нескольких местах, но переломов нет. Спасибо всем за поддержку".

Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей. Он выступал за ряд итальянских клубов (Альчоне, Леньяно, Про Патрия), а после полномасштабного вторжения россиян прилетел воевать за Украину.

Голкипер, родившийся в России, взял в руки оружие и воюет за Украину