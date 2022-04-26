Итальянский голкипер, который защищает Украину от оккупантов, выжил во время обстрелов
17:09 - Читати українською
Иван Лука Вавассори впервые за долгое время вышел на связь и сообщил, что жив и цел.
Иван попал под обстрел от российских войск при эвакуации раненых из Мариуполя. Он долго не выходил на связь, поэтому друзья стали бить тревогу.
Сегодня голкипер сообщил о своем состоянии. "Я жив. У меня высокая температура, я ранен в нескольких местах, но переломов нет. Спасибо всем за поддержку".
Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей. Он выступал за ряд итальянских клубов (Альчоне, Леньяно, Про Патрия), а после полномасштабного вторжения россиян прилетел воевать за Украину.
Голкипер, родившийся в России, взял в руки оружие и воюет за Украину
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