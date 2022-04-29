"Почему остался в Украине? Я на один день уехал, вывез внуков за границу, потому что это будущее семьи. А мне с женой куда ехать? Не хочется мне ехать, потому что здесь много работы.

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Надо помогать, кто чем может. Я – не исключение. Многие помогают, это сейчас наша обязанность. Я даже об этом не думал (об отъезде – прим.).

У меня здесь кафе на стадионе (в Винниках возле Львова – прим.), то девушки с первых дней войны готовят еду для воинов наших и для раненых, которые находятся в госпитале. Много гуманитарки передали на восток. Кто-то дает немного денег, я могу дать больше и даю. Кто-то еще больше дает. Сейчас это святое", – рассказал Маркевич в эфире YouTube-канала Pressing.

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