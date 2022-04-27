Защитник Динамо Александр Караваев надеется, что ВСУ в ближайшее время прогонят оккупантов из его родной Херсонщины.

"Я родом из Херсона, родился там, там сейчас мои родители. Пока все хорошо.

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Ждем, чтобы оккупация прошла, чтобы туда пришли наши войска, освободили наших граждан, которые там сейчас. Я очень переживаю, каждый день созваниваюсь, хочу, чтобы как можно скорее наступил мир", – сказал Караваев в комментарии Zorya Londonsk.

Напомним, оккупанты в начале мая готовятся провести в Херсонской области псевдореферендум.

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