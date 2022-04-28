"Есть ли клубы, которые могут прекратить существование? К сожалению да. У нас сейчас нет никакого заявления о завершении футбольной деятельности, но, к сожалению, мы все понимаем, что война обязательно коснется всех веток нашей жизни. И сказать, что все клубы обязательно будут продолжать существовать – это фантастически, мы бы очень хотели.

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С каждым президентом я отдельно разговариваю много времени. Сейчас у меня нет от ПФЛ и УПЛ отчетов о завершении существования клубов. Да, возможно, у нас есть проблемы в коммуникации с Херсоном, Новой Каховкой, Мелитополем. Да, это наше сейчас положение.

Мы сейчас все силы тратим и на наших функционеров на местах – по эвакуации людей, детей. В Мариуполе наш глава городской организации УАФ занимается эвакуацией людей, наш херсонский руководитель также, в Харькове – все сейчас не футболом занимаются, а спасением жизни наших людей, детей, футболистов, семей, которых нужно помогать эвакуировать в безопасные места нашей страны", – поделился Павелко в комментарии Суспільне.

Напомним, в открытом доступе появилось фото приказа, в котором говорилось о приостановлении контрактов футболистов Мариуполя с 23 марта до последующего сообщения. Отдельные СМИ подали это так, будто речь идет об исчезновении приазовцев с футбольной карты. Вице-президент Мариуполя Андрей Санин опроверг эти слухи.

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