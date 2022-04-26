"Я уже рассказывал, что Скрипник является одним из кандидатов, чтобы возглавить польский клуб Погонь, который сейчас борется за чемпионство в Экстраклясе. Несколько дней назад один из моих польских источников сообщил, что Скрипник уже находится в Щецине, смотрит тренировки и много работает.

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Я узнал, что это неправда. Скрипника в Щецине нет и, по обновленной информации, вероятность того, что он будет в Погони, близится к нулю. Переговоры не вышли на какой-то конкретный уровень.

У Скрипника, к слову, уже есть немецкий документ. То есть он мог выехать в Германию еще 24-25 февраля, но не сделал этого, сидел с футболистами в подвалах. Потом помог уехать тренерскому штабу и снова вернулся в Украину. Игроки говорят, что Скрипник очень близко пропускает через себя все эти события, потому что ассоциирует себя с украинским народом.

Его контракт с Зарей заканчивается 30 июня – насколько я понимаю, с моральной точки зрения Скрипник не видит возможности подписывать контракт сейчас, когда в Украине идет война. Думаю, что Погонь это не устраивает. Им интересовались еще несколько клубов, но пока вопрос на паузе", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, украинский специалист возглавил Зарю 1 июля 2019 года. С луганцами Виктор дважды завоевывал бронзу УПЛ и становился финалистом Кубка Украины. По итогам текущего сезона Заря стала четвертой.

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