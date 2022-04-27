"Подарил одну машину воинской части, помогаем всем, чем можем. Мы кормим терроборону Одессы едой, которая осталась в моем ресторане.

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Еды было, наверное, на 10 тысяч долларов, так что пришлось все отдать. Также отдал для теробороны шезлонги, потому что людям холодно спать на постах.

Радует, что в этой ситуации все очень сильно сплотились. Наверное, в этом и есть наша сила: в том, что мы сейчас едины. У всех одна цель - чтобы побыстрее победить. Именно победить, потому что назад отступать никто не хочет. Задача только одна - победить. Конечно, хочется, чтобы это было быстрее, но понимаем, что противник использует противозаконные средства", – сказал Ковальчук в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Кирилл начинал профессиональную карьеру в Днепре в 2003 году. В Украине успел поиграть также за Таврию, Черноморец и Металлист. За границей защищал цвета молдавского Зимбра, российской Томми, турецкой Каршияки и казахского Ордабасы. В составе сборной Украины провел четыре матча.

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