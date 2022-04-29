Все игроки ушли в бессрочный отпуск, а руководство не разъяснило коллективу сложившуюся ситуацию и дальнейшие перспективы существования Зари, утверждает Sport Arena .

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Клуб не выходит на контакт с футболистами, а после 24 февраля фонд заработной платы заморозили. Пока непонятно, каковы шансы Зари на участие в новом сезоне, ведь нет ясности относительно состава команды и главного тренера (контракт Виктора Скрипника завершается через месяц).

Заметим, многие футболисты луганского клуба во время полномасштабной войны поддерживают форму индивидуально или в других коллективах. Заря по итогам сезона 2021/22 завоевала право стартовать в Лиге конференций.

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