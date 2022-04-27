Норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд со всей ответственностью отнесся к товарищескому поединку с украинским клубом.

Во вторник, 26 апреля, Динамо провело встречу против дортмундской Борусии в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!". В сверхинтересном матче киевляне благодаря голу Буяльского и дублю Ваната одержали победу над соперником 3:2.

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Звезда "шмелей" Эрлинг Холанд после матча выложил на своей странице в социальной сети Твиттер общекомандное фото игроков Борусии и Динамо перед стартовым свистком. "Больше, чем игра", – подписал снимок форвард, подчеркнув важность благотворительной встречи.

К слову, поединок посетили 35 тысяч болельщиков, которые помогли собрать 400 тысяч евро для Украины.

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