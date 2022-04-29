"Наши болельщики в Польше, Румынии собрались, чтобы поддержать нашу команду. Я очень благодарен руководству Динамо Загреб. Мы говорили, что на первый матч, который мы сможем провести в Киеве, мы пригласим их. Очень хорошая поддержка.

"Луческу откровенно рассмеялся": Цыганык прояснил позицию румына по поводу возможного ухода из Динамо в Турцию

Я рассчитываю на то, что у нас будут минимальные потери и останутся клубы, и мы будем дальше развивать футбол. Мирная жизнь должна быть на нашей земле. Тогда будет футбол.

Мы сделаем все, чтобы он был, и будем помогать другим клубам. У нас много игроков молодых, талантливых, находящихся в аренде. Будем снова строить футбол. Но сегодня это не на первом месте", – рассказал Суркис в комментарии телеканалу Футбол.

"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича