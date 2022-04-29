"В Гостомеле заехали на центральный стадион, куда попали снаряды оккупантов, но который обязательно будет восстановлен и снова будет принимать матчи местных команд. Увидели собственными глазами разрушенные и сожженные жилые дома. Здесь россияне убивали и калечили жизнь многих людей.

Игрок ФК Гостомель и его мама погибли в результате взрыва российской бомбы

Как и в Гостомеле, улицы Бородянки переполнены свидетельствами многочисленных преступлений российских оккупантов. Эти дикари только для забавы выкопали на поле центрального стадиона, где в мирное время мы проводили матчи ежегодного международного турнира им. В. Банникова, фашистский символ "V". Кроме того, орки вырыли рядом блиндажи и пытались БТРами уничтожить соседнее поле с искусственным покрытием. Не удалось!

В Бородянке очень много разрушений, но поселок выстоял благодаря храбрости наших воинов, получив два мощных символа-оберега. Это простреленный российскими пулями и осколками, но уцелевший памятник Тарасу Шевченко в центре поселка и фигурка петушка, устоявшая на кухонном шкафчике разбомбленного жилого дома. И здесь нет никакой случайности. Такие символы являются нашей твердой верой в то, что Украина выдержит тяжелые испытания и обязательно будет праздновать победу над тупой российской ордой", – написал Павелко в Facebook . Также президент УАФ добавил кадры зверств.

Напомним, Гостомель, Бородянку, Ирпень, Бучу и в целом всю Киевскую область украинские военные освободили от россиян в начале апреля. В этих городах и селах зафиксированы массовые убийства гражданских лиц оккупантами.

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