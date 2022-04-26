"Я слышу гимн Украины уже более трех лет, и очень привязан к клубу, к стране. Происходящее в Украине – просто ужасно. Надеюсь, все это как можно быстрее закончится.

Антальяспор – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор благотворительного матча

Сейчас, когда клубу нужна была помощь, я приехал и оказал поддержку, потому что Украина переживает сложную ситуацию и клуб тоже. Так что для меня это многое значит..

Я общаюсь с украинскими игроками и могу сказать, что украинцы действительно очень сильны. Что-то страшное происходит сейчас в Украине, но все без исключения украинцы в этот момент сильные, сплоченные, они вместе. Все равно стараются общаться, улыбаться, как делали это раньше. Все надеются, что ситуация как можно скорее разрешится.

Посвящаю свой гол в ворота Антальяспора Украине, болельщикам Шахтера. Да, мы не проводим сейчас официальные матчи, но у нас есть это благотворительное турне, потому посвящаю забитый мяч всем футбольным фанатам. Хочу сказать, что, несмотря на всю сложность ситуации для игроков и для всех людей, мы достойно играем против сильных команд – Антальяспора, Фенербахче. Это говорит о том, что Шахтер обеспечен хорошими игроками на следующие годы", – цитирует Соломона официальный сайт "горняков".

Напомним, накануне Шахтер в благотворительном матче оформил камбэк с Анальяспором, голами отличились Соломон и Топалов.

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