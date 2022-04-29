"Держу это на контроле": УЕФА рассмотрит продолжение отстранения россиян от еврокубков
Президент УАФ Андрей Павелко высказался по поводу дальнейшей изоляции россиян в футболе.
С началом полномасштабного вторжения Россия была бессрочно отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Несмотря на это, уже в следующем сезоне еврокубков команды оккупантов теоретически могут допустить к участию в соревнованиях.
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Андрей Павелко в комментарии Суспільне Спорт заверил, что в скором времени этот вопрос будет рассматриваться: "Я вам скажу так: каждый день разговариваю с Чеферином, с коллегами из УЕФА, именно это держу на контроле. Уверен, что чуть позже вы услышите ответ на этот вопрос – где-то несколько недель и этот вопрос будет обсуждаться официально".
Недавно министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что россиян и белорусов отстранили от 90-95% всех возможных соревнований из-за полномасштабной войны в Украине.
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