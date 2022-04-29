С началом полномасштабного вторжения Россия была бессрочно отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Несмотря на это, уже в следующем сезоне еврокубков команды оккупантов теоретически могут допустить к участию в соревнованиях.

Зеленский в разговоре с российскими "СМИ" обосновал тотальное отстранение спортсменов из страны-оккупанта

Андрей Павелко в комментарии Суспільне Спорт заверил, что в скором времени этот вопрос будет рассматриваться: "Я вам скажу так: каждый день разговариваю с Чеферином, с коллегами из УЕФА, именно это держу на контроле. Уверен, что чуть позже вы услышите ответ на этот вопрос – где-то несколько недель и этот вопрос будет обсуждаться официально".

Недавно министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил , что россиян и белорусов отстранили от 90-95% всех возможных соревнований из-за полномасштабной войны в Украине.