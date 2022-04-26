Перед матчем Динамо с Дортмундской Боруссией у Мирчи Луческу взяли интервью немецкие журналисты. Среди прочего его спросили о скандальном заявлении, в котором румын сказал, что он не поддерживает дисквалификацию российских спортсменов.

"Я ждал этого вопроса. Меня тогда неправильно поняли, мои слова подали в неправильном свете. Я просто имел в виду, что российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее в Украине.

Безусловно, спортсмен или ассоциация, поддерживающие войну, должны подвергнуться санкциям. Иначе дух честной игры и спорта оказался бы под вопросом. С другой стороны, я считаю, что спорт может стать послом мира и построить мосты", – сказал Луческу в интервью Augsburger Allgemeine Zeitung.

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