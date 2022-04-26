"Костяк сборной, а это игроки Динамо и Шахтера, находится в Европе. Ребята играют товарищеские матчи, помогая нашей стране. Считаю, что это правильный шаг. Футболисты зарабатывают деньги, которые передадут нуждающимся.

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На один-два матча можно всегда собраться. Важно эмоционально подготовиться к этим играм. Думаю, что мая хватит, чтобы футболисты были готовы к этим важнейшим играм. Уверен, что настрой у наших ребят будет запредельный. Цена предстоящих матчей очень высока. Весь мир будет болеть за наших ребят. Все хотят, чтобы Украина была представлена на чемпионате мира", – сказал Лавриненко в комментарии Sportarena.

Напомним, сборная Украины в начале мая приступит к сбору для подготовки к матчу с Шотландией, который состоится 1 июня. К этому времени "сине-желтые" планируют провести несколько спаррингов.

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