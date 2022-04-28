Дончанам понравилась организация благотворительного матча против Лехии, поэтому они готовы вернуться в Гданьск. Но уже для проведения еврокубковых поединков.

Представители Шахтера были поражены приемом в Польше и неофициально заявили, что всерьез рассмотрят вариант проведения домашних еврокубковых матчей на Польсат Плюс Арене, утверждает Sport Interia .

Корниенко вернулся в Шахтер и уже готовится к благотворительному матчу

Это произойдет при условии, что команде не удастся играть в Украине из-за продолжения войны. "Горняки" завершили сезон Премьер-лиги 2021/22 на первой строчке, поэтому в конце лета их ждет квалификация Лиги чемпионов.

К слову, Польсат Плюс Арена была построена к Евро-2012, она вмещает 44 тысячи фанатов.