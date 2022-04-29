22-летний черногорский форвард накануне стал игроком Локомотива. За трансфер москвичам летом придется заплатить 2,5 млн евро.

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Кроме представителя страны-агрессора, на Марко претендовало киевское Динамо. Во время сборов в Турции Раконьяц отличился голом и ассистом за Чукарички в спарринге с "бело-синими". Но переход не состоялся из-за начала полномасштабной войны на территории Украины, сообщает Sportklub .

Марко Раконьяц является воспитанником сербского клуба, за который в этом сезоне провел 28 матчей (отличился 11 голами и 3 результативными передачами).

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