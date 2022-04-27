"Я немного стабилизировался после того первого шока и страха. Слежу за происходящим в Украине, постоянно на связи с людьми, которые там, со своими игроками и руководителями клубов. Я верю, как и все, что это безумие скоро закончится, что по крайней мере будет перемирие, чтобы жизнь, а вместе с ним и футбол, начала возвращаться в нормальное состояние.

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Помогаю, чем могу, некоторым устроил жилье. Каждый день слушаю ужасные истории о трагических судьбах. По этому случаю я хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто помогал и помогает Украине.

Мой контракт с СК Днепр-1 еще действует, и я вижу себя тренером этого клуба и в будущем. С тех пор как все началось, я получил много предложений, мне постоянно кто-то звонит, но я всем отказал, и дальше буду отказывать. Я не могу просто так уйти, это было бы несправедливо к тем людям, к клубу, ко всему, что переживают украинцы, я не такой человек.

Мои мысли и сердце с ними, я верю, что скоро мы снова будем вместе, играть в футбол и продолжим там, где остановились. Я пока не думаю о том, чтобы покинуть клуб. Конечно, если все это, не дай бог, будет продолжаться, то посмотрю, что будет, но сейчас я, безусловно, тренер СК Днепр-1 и хочу остаться", – сказал Йовичевич в комментарии Sportske novosti.

Напомним, Йовичевич возглавил СК Днепр-1 в сентябре 2020 года. По итогам сезона его команда заняла третье место и будет представлять Украину в Лиге Европы.

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