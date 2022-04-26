Мужской (Тимберс) и женский (Торнс) коллективы договорились о проведении благотворительного матча, средства из которого передадут ЮНИСЕФ. Встреча состоится 27 апреля в 11:00 по киевскому времени, сообщает OregonLive .

Боруссия Д – Динамо: один тайм благотворительного матча будет обслуживать украинский арбитр

Портленд Торнс уже заявил, что пожертвует до 100 тысяч долларов. У каждого болельщика будет возможность дополнительно перечислить средства для помощи в кассах Провиденс Парк. На спарринг одна команда выйдет в желтой форме Nike, а другая наденет синюю экипировку от Adidas, что будет соответствовать цветам флага Украины.

Встречу, которая продлится 60 минут, будет обслуживать Сергей Демьянчук , 33-летний уроженец Тернопольской области, судящий в МЛС. Трансляция будет доступна на сайтах обоих клубов.

Полузащитник Портленд Тимберс Диего Чара в восторге от идеи такого спарринга: "Я всегда верю, что вместе мы сильнее. Рад, что имею возможность сыграть в матче, который значит гораздо больше, чем просто футбол. Это возможность для нас – клуба, игроков, города – помочь народу Украины в очень тяжелое время".