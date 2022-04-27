"Нам предоставляют силы ВСУ, наши волонтеры, те, кто защищают нашу страну. Когда мы заходим в интернет, читаем новости, конечно, каждый день мы ждем, что наступит мир.

Караваев заплакал во время благодарности воинам Украины – эмоциональное видео

Но когда мы видим, что наши воины так мужественно защищают нашу страну и борются за каждый клочок нашей земли, это придает нам сил. Если они это могут, значит, нам будет еще легче делать свое дело, потому что мы знаем, что у нашего народа есть такая сила, такая мощь", – цитирует Караваева сайт киевлян .

Бущан, в свою очередь, акцентировал на эмоциях от игры: "Они очень положительные, хотя чувствуется внутренняя тревога. Была отличная атмосфера на трибунах. То небольшое дело, которое мы можем сегодня делать – приносить хоть какую-то радость нашему народу. Играли с мыслями об Украине и пытались показать красивый футбол".

Напомним, Динамо обыграло Боруссию благодаря дублю Ваната и голу Буяльского. Матч, за который удалось собрать 400 тысяч евро в помощь украинцам, завершился со счетом 3:2.