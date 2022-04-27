В лагерь дончан прибыл еще один игрок. Это вернулся защитник Виктор Корниенко.

23-летний футболист в первые дни полномасштабного вторжения приехал из Киева в Полтаву, где начал активно волонтерить: помогал военным, терробороне, детям и другим нуждающимся.

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Сейчас Корниенко решил покинуть Украину и прилетел в Турцию, где начал тренироваться под руководством Роберто Де Дзерби и его тренерского штаба.

Вместе с одноклубниками Виктор уже принял участие в первом занятии. Команда готовится к очередному спаррингу в рамках благотворительного турне. Соперником 1 мая будет хорватский Хайдук.