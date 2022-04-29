Шериф в поединке 26 тура чемпионата Молдовы разбил Динамо-Авто и досрочно стал чемпионом.

Чемпионат Молдовы 2021/22, 26-й тур

Динамо-Авто – Шериф – 0:3

Голы: Бадоло, 61, Бруну, 72, Адама Траоре, 90+1

Шериф не испытал проблем в поединке с Динамо-Авто. Первая половина прошла без голов, однако во второй Бадоло, Бруну и Адама Траоре разбили соперника и сделали Шериф недостижимым для преследователей в борьбе за первое место.

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Добавим, что наставник команды Юрий Вернидуб еще 28 февраля вступил в ряды территориальной обороны, а позже в составе ВСУ отправился в одну из горячих точек.

Таким образом, Шериф уже 19 раз в своей истории стал чемпионом Молдовы, в последние шесть сезонов золотые медали достаются исключительно команде из Тирасполя.

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