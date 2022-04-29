Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий в режиме онлайн обратился к представителям Европейской Ассамблеи по поводу сложной ситуации с чемпионатом Украины.

В Стамбуле состоялась Генеральная Ассамблея Европейских Лиг, в которой приняли участие представители 28 европейских футбольных лиг, включая УПЛ, а также УЕФА, FIFPro и WLF.

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По информации официального сайта Украинской Премьер-лиги, исполнительный директор первенства Евгений Дикий подробно очертил текущее положение вещей украинских клубов. Кроме того, он обратился к участникам с призывом финансово поддержать украинский футбол.

По итогам встречи УПЛ договорилась о проведении прямых диалогов с ведущими лигами Европы, чтобы способствовать быстрому преодолению последствий войны, которую россияне развязали против Украины.

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