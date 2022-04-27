Выставочная игра между киевским Динамо и дортмундской Боруссией помогла направить деньги в Украину.

Динамо победило Боруссию в благотворительном матче на Вестфаленштадионе. Спарринг имел большой имиджевый и финансовый успех. Игру посетило около 35 тысяч болельщиков, благодаря которым удалось собрать 400 тысяч евро. Эти деньги будут направлены на помощь Украине в войне с Россией.

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На трибунах массово развевались украинские флаги, а люди поднимали баннеры с призывами остановить войну, дать Украине оружие, спасти Мариуполь. Боруссия ответственно отнеслась к матчу и повысила интерес, выпустив Холанда, Ройса и других звезд команды.

Фото: Getty Images