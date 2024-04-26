Киевское Динамо еще надеется ликвидировать 4-очковое отставание от Шахтера и вернуть себе звание чемпиона. Обоим лидерам осталось провести по 6 матчей, но киевлянам надо не только победить фаворита чемпионата 11 мая, но и надеяться на то, чтобы “горняки” оступились хотя бы в еще одной игре. Команде Александра Шовковского, в свою очередь, надо побеждать во всех встречах, каждая из которых, по сути, становится финальной.

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"Наши матчи с Днепром-1 никогда не были легкими, – цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо. – Игра будет тяжелой как для нас, так и для них. У нас сейчас каждый поединок, словно финал. Хорошо понимаем, что, если еще где-то потеряем очки, о чемпионстве можно будет забыть".

В прошлом туре киевляне разгромили Полесье (3:0), но в игре из-за болезни не участвовал Владимир Бражко. Сейчас полузащитник выздоровел и готовится к субботней встрече.

"В команде где-то 25 футболистов, и каждый готов сыграть. Конечно, Владимир Бражко в этом сезоне стал важным игроком для "Динамо", поэтому для нас его возвращение в строй – это только плюс".

Матч Днепр-1 – Динамо состоится на Арене Днепр. Начало – в 13:00.

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