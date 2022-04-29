Журналист Сергей Болотников заявил, что УЕФА действительно размышляет над распределением квот россиян в еврокубках, но окончательное решение пока не принято.

"Игорь Цыганык сказал, что было бы классно отдать Украине квоту России в еврокубках. Я проверил эту информацию – это не только Цыганык с кем-то что-то обсуждал.

Украинские клубы могут получить прямые путевки в группу ЛЧ и других еврокубков – щедрый жест УЕФА

Это реально один из вариантов на официальном уровне, который обсуждается с УЕФА от имени наших футбольных властей. Но, как мне сказали, шансов не очень много, потому что между нами и Россией есть еще Австрия (в таблице коэффициентов – прим.). Если Россию выбрасывают из еврокубков, то, по идее, квота России должна достаться Австрии. Она может быть недовольна, могут быть какие-то разборки, еще Россия может пойти в CAS, и так далее.

Пока в УЕФА не готовы к каким-либо резким шагам. Они еще сами не понимают, что делать с россиянами после дисквалификации из еврокубков и как делить их квоту", – заявил Болотников в эфире KDK.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал все российские клубы из соревнований под своей эгидой, но срок действия этого решения не указан.

"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича