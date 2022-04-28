Мэрия Барселоны предоставила клубу разрешение на перестройку стадиона и окрестных территорий, сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Работы на Камп Ноу начнутся летом этого года, однако следующий сезон команда еще сможет отыграть на родном стадионе. А вот всю кампанию 2023/24 придется провести на Олимпийском стадионе Льюиса Компаньса, вмещающего почти 56 тысяч зрителей. За этот период на Камп Ноу должны снести третий ярус и перейти к более серьезным работам. Ожидается, что в сезоне 2024/25 родная арена Барселоны сможет принимать до 50% привычной вместимости, а в следующем реконструкция будет завершена полностью.

Ранее президент Барсы Жоан Лапорта жаловался, что война в Украине существенно изменила цены материалов и усложнила логистику доставок в Испании. Клубу пришлось отказаться от некоторых рискованных решений и сместить сроки строительства на один-два квартала.

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