"Насколько мне известно, постоянно ведется поиск решения, чтобы украинские клубы могли играть в Европе. Украинская ассоциация и УЕФА ведут постоянные переговоры. Сейчас есть идея разрешить украинцам прямое попадание в группы еврокубков!

Как вообще играть отборочные матчи, если эта война будет продолжаться, кто приедет в зону боевых действий, как это все организовать!? Безусловно, мир является необходимым условием любого возвращения к соревнованиям. Посмотрим, возможно ли это сделать.

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Это было бы большим исключением, но такой уступкой УЕФА в какой-то мере помог бы украинскому футболу. Клубы, которые играют в группах, могли бы помочь другим клубам пережить этот сложный период. Учитывая это официальное завершение сезона, если все успокоится, мы обязательно сыграем в Европе. Для меня это еще один спортивный мотив", – заявил Йовичевич в комментарии Sportske novosti.

Напомним, после 18 туров и вынужденного завершения сезона топ-5 турнирной таблицы УПЛ выглядит следующим образом: Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Первые две команды попадут в Лигу чемпионов, третья – в Лигу Европы, четвертая и пятая – в Лигу конференций.

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