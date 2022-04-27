"Я с шести лет в Шахтере. В последнее время в моей футбольной жизни произошло много знаковых событий, ведь я дебютировал в родном клубе, забил гол, но все это не дает тех эмоций, которые должны быть в такой ситуации. Когда в твоей стране война, радоваться невозможно.

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У меня было два варианта продолжения карьеры. На два месяца звали в аренду в Исландию и Польшу. Там бы платили деньги, но когда Шахтер позвал на свой сбор, я даже не раздумывал. Такого шанса больше может не быть.

То, что оккупанты сделали с Волновахой, – это ужас. Хорошо, что родители уехали, сейчас они в Днепре. Но я сам из Ближнего – это село в нескольких километрах. Наш дом уцелел.

Конечно, я не могу сдержать гнев. Такое натворили! Что они сделали и продолжают делать с Мариуполем? Помню, когда приехал туда играть, некоторые говорили, что там тяжело жить, но за последние несколько лет из Мариуполя сделали прекрасный город. Парки, цветы, рестораны, торговые центры... Люди строили жизнь в своей стране и никого не просили о помощи. Да и в Волновахе что-то строилось. Появилось хорошее футбольное поле, отец тренировал местную команду, успешно выступавшую на область.

Все мы сейчас думаем об одном – нужно выгнать врага со своей территории и жить в мирной Украине. Что будет с нами, с футболом – это на каком-то далеком месте. Что будет с ФК Мариуполь, я не знаю. Базу разбили. Там моя машина стояла, говорят, сгорела. Столько желающих было на ней уехать, а я ключи с собой на сборы забрал, никому не оставил. Кто знал?

Может, летом поеду куда-нибудь в аренду. Посмотрим. Сейчас мечта у всех одна: проснуться рано утром и прочесть, что война закончилась. Нашей, разумеется, победой", – цитирует Топалова Zbirna.com.

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