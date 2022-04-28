"Украина – моя вторая родина, я провел там двенадцать лет, пережил много замечательных моментов. Я покинул Украину 24 февраля, а в свою команду и штаб вернулся 6 апреля в Бухаресте, после того как возглавил сборную Хорватии U-20 на турнире в Дубае.

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К сожалению, нам остается только играть в товарищеских благотворительных матчах и собирать помощь Украине. Я не умею пользоваться ружьем и могу помочь Украине только как представитель спорта. Никогда с начала войны я не думал, что навсегда покину Украину и брошу работу в Динамо. Этот клуб дал мне многое, как и Динамо Загреб, и мой долг помогать украинцам чем могу.

Я был в Украине в 2014 году во время трагических событий на Майдане. Был и недавно, когда началась война, когда снова ожил лозунг "Слава Украине!". Оказывается, тогда мы с Видой были пророками. Наше выступление во время чемпионата мира было поспешным и не имело политического подтекста. Мы не хотели кого-нибудь обидеть или спровоцировать.

Ну, я тоже был игроком Спартака, среди бывших одноклубников у меня есть российский друг. У меня никогда не было проблем из-за своей игры. Мы не знаем, что будет с чемпионатом, но пока это не суть важно. Единственное, о чем я молюсь – чтобы война в Украине закончилась", – поделился Вукоевич в комментарии Vecernji List.

Напомним, инцидент произошел во время ЧМ-2018, проводимого россиянами. Тогда сборная Хорватии выбила Россию на стадии 1/4 финала, а Вида и Вукоевич посвятили победу Украине и Динамо, что очень разозлило россиян.

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