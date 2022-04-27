"Решение единогласное, единодушное (о досрочном завершении сезона УПЛ – прим .). Я считаю, что клубы приняли свое решение, которое будет утверждено Исполкомом УАФ. Оно актуально, потому что срок военного положения продлен.

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А после завершения военного положения уже не было времени для продолжения этого чемпионата. Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет и у ПФЛ о завершении чемпионатов в Первой и Второй лигах", – цитирует Павелко Суспільне Спорт.

Собрание членов Профессиональной футбольной лиги должно состояться уже до конца апреля. В Первой лиге после 20 туров лидирует Металлист. Первыми во Второй лиге в группах А и В идут Карпаты и Металлург соответственно.

Напомним, чемпионат Украины по футболу должен был возобновиться в конце февраля, но 24 числа Россия позорно ворвалась на нашу территорию, поэтому соревнования приостановили.