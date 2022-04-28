"Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – это украинский. Это мое видение, которого я всегда придерживался. Мое мнение, что наши дети должны изучать только украинский язык, а если ты хочешь говорить по-русски – пожалуйста, иди разговаривай, это твой выбор. В Украине никого не унижают, если кто-то говорит по-русски, и никогда такого не было.

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Сколько моих друзей в Динамо, Шахтере, повсюду, многие говорят по-русски. Есть и такие, которые общаются на украинском, и это нормально.

Я со своим ребенком говорю на украинском языке. Жена говорит суржиком. Немного на русском, немного на украинском. Со мной старается говорить на украинском языке, а со своими родителями – на русском.

Сын только начал ходить в садик. У них там говорят на португальском, но хочется, чтобы было больше английского", – рассказал Яремчук в эфире Денисов Time.

Напомним, в сезоне 2021/22 Роман сыграл за Бенфику 41 матч. Забил 9 голов и отдал 6 ассистам.

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