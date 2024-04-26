"Конечно, нужно время. Это то не, что выложили миллиард – и мы будем чемпионами всего. Это не просто так. Здесь нужно время, здесь нужно страдать, здесь надо делать анализ. Я считаю, что в следующем году Челси будет показывать совсем другой футбол, и Мудрик будет одним из лидеров Челси.

Челси поделили на 6 групп перед трансферным окном – список неприкасаемых, трое на выход и туманная судьба Мудрика

Не жалеет ли Шахтер, что выбрал Челси, а не Арсенал? Нет! Мудрик там – не проблема. Они купили Энцо, Кайседо и других, не показывающих свой уровень, который демонстрировали до этого. Тут нужно время, тут нужно терпение. Челси за последние 10 лет очень много трофеев выиграл, Арсенал – ни одного. Мудрик выглядит сейчас лучше, чем раньше. Я вообще не сомневаюсь в таланте и качествах Мудрика.

У Михаила случилось все в жизни за полгода. Мудрик превратился из футболиста, который вышел пару раз на замену при Де Дзерби, в ключевого игрока Шахтера за пару месяцев после этого. И за эти 6 месяцев он совершил бум. Его покупает Челси. Представляете, у него случилось все. Кому-то надо 5-6 лет для этого, а у него все случилось за полгода. Со скамейки – в основу Шахтера, и через пол года – самый большой трансфер в истории Украины в Челси.

Он еще молодой парень. Ему также нужна адаптация на английский футбол, английский язык. Это не просто так. Вообще не вижу никаких проблем. Он, может, переживает за свою игру, но он набирает. Мудрик – это благо футбола", – сказал Срна в интервью KDK.

Мудрик поразил английские СМИ лишь в одном, нашелся спаситель украинца – Зинченко закатил шоу и сотворил магию