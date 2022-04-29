Лондонский клуб выбрал приоритетным вариантом для переговоров консорциум, возглавляемый американским бизнесменом Тоддом Бёли, информирует The Athletic.

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Сыграла ставка в размере 4 млрд фунтов, хотя в последний момент британец Джим Рэтклифф предлагал 4,25 млрд. В настоящее время представители Челси планируют договариваться с группой Бёли, однако если возникнут какие-то проблемы, то остальные претенденты еще получат шанс. Американцы уже имеют большой спортивный опыт, владея бейсбольным клубом Лос-Анджелес Доджерс.

Напомним, британское правительство наложило жесткие санкции на Челси и Романа Абрамовича, имеющего тесные связи с Владимиром Путиным. Фактически российского олигарха силой заставили продать клуб, однако никакой выгоды он не получит. Часть денег используется на финансирование Челси в ближайшие годы, а остальные передадут в фонд помощи людям, пострадавшим от войны в Украине.

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