"Эта организация и этот человек "навариваются" на крови наших бойцов, я думаю, что такие люди становятся в один ряд с убийцами нашей страны.

Коноплянка: Сейчас любой человек в Европе не прочь иметь украинский паспорт

Этот изверг обратился к воинской части и сказал, что доставит бесплатно бронежилеты и каски воинам, отправляющимся на Восток. Только попросил сделать сертификат, чтобы не платить налоги на границе. Все сделали, и после этого он сказал: "Если хотите получить, платите мне деньги".

Сейчас эта экипировка будет продаваться на прилавках их магазина. Я не хочу, чтобы такие скотины и бл**и ходили спокойно по нашей земле. Пожалуйста, запомните этих людей и организацию. Информация проверена", – написал Миколенко в Instagram.