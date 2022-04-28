"Не хочу, чтобы такие бл*ди ходили спокойно": Миколенко сообщил о компании, которая наживается на армии
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал неприятную историю. По его словам, компания "Военторг ДиСи" совершила махинации, прикрываясь помощью нашим Вооруженным силам.
"Эта организация и этот человек "навариваются" на крови наших бойцов, я думаю, что такие люди становятся в один ряд с убийцами нашей страны.
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Этот изверг обратился к воинской части и сказал, что доставит бесплатно бронежилеты и каски воинам, отправляющимся на Восток. Только попросил сделать сертификат, чтобы не платить налоги на границе. Все сделали, и после этого он сказал: "Если хотите получить, платите мне деньги".
Сейчас эта экипировка будет продаваться на прилавках их магазина. Я не хочу, чтобы такие скотины и бл**и ходили спокойно по нашей земле. Пожалуйста, запомните этих людей и организацию. Информация проверена", – написал Миколенко в Instagram.
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