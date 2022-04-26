Андрей Засуха рядом с одним из внедорожников / ФК Колос

Колос презентовал очередной автомобиль украинским военным, сообщает официальный сайт "хлеборобов".

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На этот раз внедорожник Lexus достался Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В ответ бойцы ГУР МО пообещали: "Автомобиль будет использоваться по назначению – для уничтожения российского оккупанта".

Напомним, ранее Колос передал на нужды ВСУ три внедорожника стоимостью 3 млн гривен, а президент ковалёвцев Андрей Засуха пожертвовал армии 9 автомобилей.

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