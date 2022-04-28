Директор по футболу Шахтера Дарио Срна рассказал о планах по продолжению благотворительного турне и возможном проведении поединка с Манчестер Сити.

"Шахтер сделает все возможное, чтобы сыграть с Манчестер Сити. Мы друг друга знаем, мы друзья. Мы считаем, что продолжим благотворительное турне в июле и, возможно, августе. Конечно, многие английские клубы призывают нас сыграть против них.

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Мы забываем о войне всего на 90 минут. Мы поедем куда угодно, если мы сможем получить помощь для украинского народа. Может, в физическом плане мы далеко, но наши сердца в Украине. Для нас не проблема лететь в США или Бразилию, важно помочь всем нуждающимся сейчас. Это множество людей, поверьте", – отметил Срна в комментарии Sky Sports.

Напомним, Шахтер уже провел поединки с Олимпиакосом, Лехией, Фенербахче и Антальспором в рамках своего благотворительного турне в помощь Украине.

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