Денис Босянок и Вадим Скичко защищают Украину от российской орды в ВСУ.

Комментаторы разных поколений встретились во время прохождения военной службы в украинской армии. Вадим Скичко, работающий на MEGOGO, вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в середине апреля.

Выяснилось, что украинскую землю защищает и его известный коллега – 48-летний Денис Босянок. Как известно, комментатор канала Спорт 1 родился в России, но никогда не скрывал своей проукраинской позиции.

Фотографию коллег выложил Роман Бебех в Telegram-канале Бомбардир.

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