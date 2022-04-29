Нападающий сборной Украины и Бенфики Роман Яремчук поделился, как сейчас помогает Вооруженным силам Украины.

"С легионерами, играющими за границей, мы помогли собрать достаточно большую сумму на ВСУ. А потом, когда начались бои в Чернигове, я с ребятами из Львова помогал, чтобы доставить бронежилеты в Чернигов.

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В настоящее время я стараюсь больше помогать людям, которые находятся в Португалии", – рассказал Яремчук в программе Денисов Time.

Напомним, россияне в начале своего отвратительного нападения на Украину жестоко обстреливали Чернигов, в частности разбомбив стадион имени Юрия Гагарина, на котором выступает Десна. В настоящее время ВСУ выбили их оттуда.

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