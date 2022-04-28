"Помощью Украине занимается наш капитан, как я говорю, Зозуля. Он всем этим управляет, собрал ребят, которые ее собирают. Украинцы с Динамо помогают, как могут, тоже создали чат для тех, кто играет в Европе. Но я попросил просто дать мне координаты, куда, что и как отправлять. Я помогу, чем смогу.

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Здесь, в Кракове, ребята тоже предлагают помощь. Тот же Сипляк (одноклубник из Краковии – прим.) сказал мне, что у него есть дом на границе Словакии. Тренер тоже вызвал меня в первый же день и спросил: "Как мы можем тебе помочь?"

Он открыл карту и наматывал такие круги, словно мы ищем какой-то ход конем, чтобы их переиграть. Очень приятно, что он действительно хотел помочь, чтобы моя семья как можно быстрее добралась до меня", – поделился Коноплянка в интервью Футбол News.

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